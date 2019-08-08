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    الإمارات تتابع بقلق تطورات الاحداث بين الهند وباكستان

    04:05 م الخميس 08 أغسطس 2019
    الإمارات تتابع بقلق تطورات الاحداث بين الهند وباكستان

    إقليم كشمير

    أبوظبي - (د ب أ):

    قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات إن دولة الامارات تتابع بقلق تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير، داعيا الى ضبط النفس.

    و شدد قرقاش، في بيان أصدرته الخارجية الاماراتية اليوم الخميس، على ضرورة اتباع الحوار للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.

    وأعرب قرقاش عن ثقة دولة الإمارات بحكمة قيادتي الهند وباكستان وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة عبر التواصل والحوار البناء وبعيدا عن التصعيد والمواجهة.

    الإمارات الهند باكستان كشمير

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