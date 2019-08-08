مقتل 12 شخصا في هجوم لمتمردين مجهولين استهدف حافلتين في جنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

أعلنت الشرطة في جنوب السودان أن 12 شخصا على الأقل بينهم طفل قتلوا عندما نصب متمردون مجهولون كمينا لحافلتين خارج جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال المتحدث باسم الشرطة دانييل جاستن بولا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن خمسة ركاب آخرين أصيبوا بطلقات نارية خلال الهجوم الذي وقع صباح اليوم الخميس على الطريق بين بلدة بور وجوبا، على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

ووفقا للمتحدث، لم يتم تحديد هوية المهاجمين ولا معرفة سبب الكمين.

وتشيع الهجمات على الطرق في الدولة المضطربة الواقعة في شرق إفريقيا، حيث ينشط العديد من الجماعات المتمردة وتقع اشتباكات بين جماعات عرقية مختلفة بانتظام بسبب النزاع على الموارد الطبيعية في المقام الأول.