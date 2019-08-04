قضاء العراق: الفرنسيون المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية في "‏داعش"

بغداد - أ ش أ

قال رئيس محكمة جنايات "الكرخ" العراقية المتخصصة بنظر قضايا الإرهاب في بالعاصمة بغداد أحمد الحريثي، اليوم الأحد، إن الفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام شغلوا مواقع قيادية في تنظيم ‏داعش الإرهابي ، وخاضوا معارك ضد القوات الأمنية الرسمية في العراق وسوريا‎".وحذر الحريثي - في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية العراقية - "من تأثير الإرهابيين ‏الأجانب على عقول المراهقين الذين يعيشون في بيئة متشددة إذ يتخذهم هؤلاء أيقونات ورموزا لتقليدهم"، لافتا إلى أن "دافع انتماء ‏الإرهابيين الأجانب إلى التنظيمات الإرهابية يختلف عن أسباب انخراط العرب فيها بسبب الفرق بين طبائع المجتمعات وتأثير ‏الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية‎".

وأكد أن "من هؤلاء من كان يعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية في فرنسا ومنهم من كان يعاني من ظروف نفسية، وعلى ‏الأغلب كان أكثرهم من أصول عربية".

وأشار رئيس المحكمة إلى "عدم تلقي أي طلب من دول أخرى لمحاكمتهم، وذلك باستثناء طلب بإنابة قضائية كان قد قدم من فرنسا لإرهابيين اثنين ‏يوجد دعاوى مفتوحة بحقهما من قبل القضاء الفرنسي عن جرائم إرهابية وطلبوا فقط معلومات عن نشاطاتهما في العراق والأدلة ‏المتوفرة بحقهما‎".

كانت المحكمة الجنائية في بغداد قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا في حق فرنسيين اثنين بعد إدانتهما بالانتماء لتنظيم " داعش" الإرهابي، حيث يقوم القضاء العراقي بإجراء محاكمات لآلاف من المشتبه في انتمائهم للتنظيم بما يشمل مئات الأجانب، والذين اعتقل المئات منهم عقب هزيمة التنظيم المسلح وخسارته للمعاقل التي كانت تخضع لسيطرته.