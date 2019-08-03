ترامب: الأمور مع الصين تمضي بشكل جيد رغم التعريفات الجمركية

واشنطن - (أ ش أ):

رغم فرض تعريفات جمركية جديدة على بكين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أن الأمور مع الصين تمضى بشكل طيب للغاية.

وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن ترامب أوضح - فى تدوينة عبر موقع التدوينات المصغرة (التويتر) - أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية مع الصين، التي تدفع عشرات المليارات من الدولارات نظرا لخفض قيمة العملة الصينية واضطرارها إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال، نافيا تحمل المستهلكين الأمريكيين أية أعباء إضافية مقابل قراره الذي أصدره أمس الأول الخميس، بفرض رسوم استيراد بنسبة 10 في المائة على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار .

وتابع ترامب "المستهلك الأمريكي لم يتحمل شيئا حتى الآن، وليس هناك تضخم وليس هناك طلبات قدمت للحصول على مساعدات من بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي".

وكان ترامب قد أصدر هذا القرار المفاجئ بعد هدنة في الحرب التجارية القائمة بين واشنطن والصين دامت نحو شهر، وذلك بغرض زيادة أسعار السلع المستوردة لحماية المنتجات المحلية الأمريكية، غير أنه ليست هناك أية مؤشرات - حتى الآن - تفيد باعتزام بكين خفض أسعار صادراتها إلى الولايات المتحدة.