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    انسحاب عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

    02:20 ص الخميس 29 أغسطس 2019
    انسحاب عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

    كيرستن جيليبراند

    واشنطن (د ب أ):

    انسحبت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية ، كيرستن جيليبراند من سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020 الأربعاء في واحدة من أبرز عمليات الانسحاب من الساحة المزدحمة بالمنافسين الديمقراطيين.

    وقالت جيليبراند في مقطع فيديو عبر الإنترنت: "أعلم أن هذه ليست النتيجة التي نريدها .. من المهم أن تعلم متى يكون التوقيت غير موات لك".

    وجيليبراند مدافعة بارزة عن قضايا المرأة، واعتُبرت منافسا قويا منذ بداية السباق.

    وأوضحت: "أعتقد أن أفضل خدمة أقوم بها هي أن أساعد في توحيد صفوفنا لهزيمة دونالد ترامب في 2020".

    كيرستن جيليبراند مجلس الشيوخ انتخابات الرئاسة الأمريكية
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