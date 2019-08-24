جونسون يعتزم دعوة ترامب إلى تهدئة الصراع التجاري مع الصين

بياريتز(فرنسا) - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يعتزم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى تهدئة الصراع التجاري مع الصين.

جاءت هذه التصريحات لجونسون اليوم السبت في منتجع بياريتز جنوب فرنسا الذي سيستقبل قمة السبع الكبار مساء اليوم.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيطالب ترامب على هامش القمة بتجنب توسيع نطاق الحرب التجارية مع بكين، قال جونسون:" تستطيعون الرهان على ذلك".

يذكر أن هذه هي أول مشاركة لجونسون في قمة السبع الكبار منذ توليه رئاسة الحكومة البريطانية.

ومن المنتظر أن يجري محادثات مع ترامب حول التجارة غدا الأحد، وكانت الحكومة البريطانية أفادت بأن المسؤولين أجريا محادثة هاتفية مساء أمس الجمعة.

وقال جونسون إن من بين القضايا التي تهم بريطانيا والعالم هي موقف التجارة العالمية وتنامي سياسة الحمائية والعقوبات الجمركية واختتم تصريحاته قائلا إن بلاده ازدهرت كأمة تجارة منفتحة وذات نظرة إلى الخارج.