  • عاجل:تتعدى 40 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة "أكثر سخونة"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ريهام سعيد غابات الأمازون أسعار الفائدة اعتزال إليسا قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب

    بدء الجلسة الثانية من محاكمة البشير

    10:36 ص السبت 24 أغسطس 2019
    بدء الجلسة الثانية من محاكمة البشير

    عمر البشير

    القاهرة- (مصراوي):

    بدأت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية، من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.

    ووصل "البشير" إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة.

    وقضت محكمة سودانية في الخرطوم، الاثنين الماضي، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

    ووجهت للبشير تهم "حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية"، كما وجهت له في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    عمر البشير السودان الخرطوم الإرهاب

    الخبر التالى:

    قمة السبع الكبار تنطلق مساء اليوم وسط نزاعات بين الدول الأعضاء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان