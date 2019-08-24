بدء الجلسة الثانية من محاكمة البشير

القاهرة- (مصراوي):

بدأت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الثانية، من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قضايا فساد.

ووصل "البشير" إلى مقر المحكمة في الخرطوم محاطا بحراسة مشددة.

وقضت محكمة سودانية في الخرطوم، الاثنين الماضي، بتأجيل محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى السبت المقبل، في تهم تتعلق بالفساد خلال فترة حكمه التي استمرت 30 عاما.

ووجهت للبشير تهم "حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية"، كما وجهت له في شهر مايو الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.