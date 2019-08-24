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    العراق: عملية عسكرية جديدة لتطهير الأنبار من داعش

    08:53 ص السبت 24 أغسطس 2019
    العراق: عملية عسكرية جديدة لتطهير الأنبار من داعش

    عملية عسكرية - ارشيفية

    بغداد- أ ش أ:

    أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر"؛ لتطهير كل مناطق محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي.

    وقال نائب قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم /السبت/ - إن العملية تشمل تفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة في محافظة الأنبار من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بفرقة المشاة السابعة وفرقة المشاة الآلية الثامنة والحشد العشائري.

    وأشار إلى أن المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" جاءت بعد أن حققت المرحلة الثالثة من العملية أهدافها المرسومة بدقة ونجاح.

    وكانت المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر" قد خُصصت لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالى، ومناطق في جنوب نينوى للقضاء على فلول داعش وإنهاء تهديده.

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    عملية عسكرية العراق داعش محافظة الأنبار الإرهاب

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