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    "مفوضية اللاجئين": أكثر من 130 لاجئ نيجيري يعودون طواعية من الكاميرون

    06:36 م الجمعة 23 أغسطس 2019
    "مفوضية اللاجئين": أكثر من 130 لاجئ نيجيري يعودون طواعية من الكاميرون

    لاجئ نيجيري يعودون من الكاميرون

    جوهانسبرج - (د ب أ):

    أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن أكثر من 130 لاجئًا نيجيريًا نُقلوا إلى بلادهم بمحض إرادتهم بعد قضاء سنوات في مخيم للاجئين في الكاميرون.

    وقال إنديما بيتر 22 عامًا، بعد وصوله إلى يولا ، بولاية أداماوا ، مع أسرته: "كانت الكاميرون جيدة بالنسبة لنا ، حصلنا على المأوى والمساعدة. لم تكن وطننا ، لكننا كنا في أمان. نحن سعداء بالعودة إلى الوطن. .

    وتُعد العائلات الـ 23 أول مجموعة في إطار جهود الإعادة إلى الوطن بين حكومتي البلدين ووكالة اللاجئين ، التي وقعت اتفاقًا ثلاثيًا في مارس 2017.

    وقالت المفوضية إن الاتفاقية توفر الإطار الضروري لتنفيذ العودة الطوعية للاجئين "بأمان وكرامة".

    وأدت الهجمات العنيفة التي شنتها الجماعات المسلحة ، ومن بينها جماعة بوكو حرام الإرهابية ، في أجزاء من شمال شرق نيجيريا إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على مدى العقد الماضي.

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