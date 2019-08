مادونا وديكابريو ورونالدو.. مشاهير العالم يبكون غابات الأمازون

كتبت – إيمان محمود:

خلال الأسبوع الجاري، نشبت حرائق هائلة في غابات الأمازون بالبرازيل، أكبر الغابات المطيرة في العالم، لتلحق الضرر بأكثر من نصفها وتتسبب في كارثة بيئية عالمية ندد الجميع بخطورتها، ومن بينهم المشاهير على مستوى العالم.

غابات الأمازون أكبر الغابات المطيرة، وتسهم بشكل كبير في إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري.

خلال الأيام الماضية انتشرت صور صادمة لحجم الحرائق وصور الحيوانات النافقة والمصابة بفعل الحرائق الضخمة.

ذكر المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إنه تم تسجيل أكثر من 72 ألف حريق هذا العام بغابات الأمازون، بمعدل يرتفع بنسبة 83% عن عام 2018، وهو الأعلى منذ عام 2013.

ويطالب الكثيرون بمساءلة رئيس البرازيل المؤيد لقطاع الأعمال، جاير بولسونارو، الذي يقول ناشطون إنه شجع أصحاب المزارع والمزارعين على قطع الأشجار واستغلال الغابات المطيرة وحرقها.

لكن بولسونارو قال إنه غير مسؤول عن هذه الحرائق.

لم يثر ذلك إعجاب المشاهير، الذين توجهوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليطلبوا من الرئيس القيام بالمزيد.

قالت المطربة الأمريكية مادونا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: "النيران مُشتعلة والأمازون ما زالت تحترق، الرئيس بولسونارو، يرجى تغيير سياساتك وتقديم المساعدة؛ ليس فقط لبلدك لكن للكوكب كله".

وكتبت مادونا "هذا دمار للبرازيل - للسكان الأصليين الذين يعيشون هناك والأنواع النباتية والحيوانية التي تجعل من هذه الغابة أهم تنوع حيوي.. لا توجد تنمية اقتصادية أكثر أهمية من حماية هذه الأرض، نحتاج أن نستيقظ! مستقبل الغابات المطيرة يؤثر على مستقبل العالم!".

فيما طلب بعض الفنانين من معجبيهم باتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ، بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ففي تغريدة له، قال الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو "رئتي الأرض مُشتعلة، غابات الأمازون، موطن مليون شخص من السكان الأصليين و3 ملايين آخرين، تم حرقها لأكثر من أسبوعين على التوالي".

وأضاف: "تعد أكبر غابة مطيرة في العالم جزءًا مهمًا في حل المناخ العالمي. بدون الأمازون، لا يمكننا الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض.. يحتاج الأمازون أكثر من صلواتنا. إذن ماذا يمكنك أن تفعل؟"، متوجهًا ببعض النصائح لمتابعيه من أجل إنقاذ غابات الأمازون.

وحثّ الفنان الأمريكي متابعيه على التبرع لمجموعات الأمازون التي تعمل على إنقاذ الغابة، والتصويت للقادة الذين يتفهمون أزمة المناخ، لديهم استعداد لاتخاذ إجراءات جريئة - بما في ذلك سياسة الحكم الرشيد والتفكير التقدمي.

كما قام العديد بالمشاركة في هاشتاج "#PrayforAmazonia" ومن بينهم كريس جينر، المذيعة الأمريكية الشهيرة ووالدة عارضة الأزياء كيم كارداشيان.

وقالت جينر فوق شريط فيديو يظهر حجم الغابة المطيرة وأهميتها: "هذا مدمر!!! لحياة البشر والنباتات والحيوانات وكوكبنا كله".

This is devastating!!! To human lives, to plants and animals, and to our planet. #prayforamazonia #savetheamazon https://t.co/gofpHUFs5n

من جانبه، علّق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من بين عدد من النجوم الرياضيين الذين تحدثوا عن الأزمة.

قال رونالدو: "غابات الأمازون المطيرة تنتج أكثر من 20٪ من الأكسجين في العالم وتحترق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. مسؤوليتنا المساهمة في إنقاذ كوكبنا".

The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q