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    الإعصار "بايلو" يقترب.. تايوان تصدر تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية

    02:38 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    الإعصار "بايلو" يقترب.. تايوان تصدر تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية

    إعصار _أرشيفية

    تايبيه- (د ب أ):

    أصدرت تايوان اليوم الجمعة تحذيرا للمناطق الجنوبية الشرقية في البلاد مع اقتراب الإعصار "بايلو" من المنطقة.

    ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان صادر من مكتب الطقس المركزي في تايوان أن السرعة القصوى للرياح المصاحبة للإعصار تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة وعواصف بسرعة 119 كيلومترا في الساعة.

    وأضافت أنه كان يبعد 990 كيلومترا عن جنوب شرق العاصمة تايبيه عند الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

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