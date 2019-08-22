وزير الداخلية التركي يعلن مقتل 635 "إرهابيا" خلال 2019

أنقرة (د ب أ)-

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن قوات بلاده قتلت 635 شخصا من منظمة "حزب العمال الكردستاني" المحظورة، في عمليات أمنية جرت منذ مطلع العام الحالي.

وأكد صويلو في كلمة ألقاها اليوم الخميس في اجتماع أمني بالعاصمة أنقرة، ونقلتها وكالة أنباء "الاناضول" التركية، على مواصلة بلاده محاربة "حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "منذ مطلع العام الحالي فقط، حيدنا (قتلنا) 635 إرهابيا في 80570 عملية أمنية... اليوم هناك دعم لوجستي وراء المنظمة الإرهابية، وشبكة من العلاقات التي تقدم الدعم المالي والاستراتيجي والنفسي".

وتقوم منظمة حزب العمال الكردستاني منذ سنوات بحملة تمرد ضد الدولة. وتصنف كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المنظمة على أنها إرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من عناصر حزب الشعوب يقبعون في السجون للاشتباه في صلتهم بحزب العمال، ومن بينهم الرئيس المشترك السابق صلاح الدين دميرطاش الذي نافس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي من محبسه.