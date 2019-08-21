وزيرة الدفاع الألمانية تلتقي في العراق إيزيديات من ضحايا داعش

أربيل - (د ب أ)

التقت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور،اليوم الأربعاء، العديد من النساء الإيزيديات من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على هامش زيارتها لكردستان العراق .

ودعت السياسية التي ترأست الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة انجيلا ميركل، إلى بذل المزيد من الجهود لحماية آلاف النساء اللاتي تعرضن للاختطاف والزواج القسري والاغتصاب من قبل ميليشيات التنظيم.

وفي أعقاب اللقاء، قالت كرامب-كارنباور:" هؤلاء النساء تعرضن لما لا يمكن وصفه" مشيرة إلى أن هناك واجبا لتحرير النساء الأخريات.

وتتوقع منظمات حقوق الإنسان أن التنظيم لا يزال يحتفظ في قبضته بنحو 3000 امرأة وفتاة.

ووصفت كرامب-كارنباور حديثها مع الإيزيديات بأنه اللحظة الأكثر إثارة في يومها، وقالت إن هؤلاء النسوة أسهمن في منع " البذور الرهيبة للإرهاب من مواصلة تطورها"، ورأت أنهن لا يزلن في حاجة إلى " المساعدة الموجهة حتى لا يصبحن ضحية لهذا الإرهاب مرة أخرى".

وأضافت كرامب-كارنباور:" بالنسبة لي كانت هذه لحظة مثيرة للغاية صباح اليوم، وتكفي هذه اللحظة وحدها لأن تكون سببا وجيها لأقول: ينبغي علينا أن نواصل بذل دول في هذه المنطقة".

كانت منظمة Hawar Help الإغاثية الألمانية قد رتبت لهذا اللقاء، وقالت دوتسن تيكال، مؤسسة المنظمة:" نعرف أن هؤلاء النساء موزعات على مدينة الرقة شمال سورية والموصل شمال العراق وعلى دول عربية أيضا".

وأضافت:" ونعرف أن بعض النساء ليس لديهن الجرأة للعودة لأنهن صار لديهن أطفال في الوقت الراهن جراء الاغتصاب ولا يرغبن في ترك أطفالهن".

وخصصت كرامب-كارنباور ختام رحلتها للعراق لتقديم المساعدة للأكراد العراقيين، وقالت:" لدينا هدف مشترك، وهو التغلب بشكل دائم وفعلي على إرهاب داعش، ولن ننسى في ألمانيا أنكم اضطررتم لتقديم ضحايا وأنكم خضتم هذه الحرب ليس من أجل الأمن في المنطقة وحسب بل من أجل الأمن في أوروبا أيضا وفي ألمانيا".