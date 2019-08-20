مبعوث أمريكي يتوجه إلى قطر لحضور جولة محادثات جديدة مع طالبان

واشنطن - (د ب أ):

يتوجه المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلمان خليل زاده اليوم الثلاثاء، إلى قطر للمشاركة في جولة محادثات جديدة مع حركة طلبان، قبل أن يتوجه إلى كابول لعقد مشاورات مع الحكومة الأفغانية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير زلمان خليل زاده "سوف يستأنف المحادثات مع حركة طالبان في إطار الجهود العامة لدفع عملية السلام بغرض إنهاء الصراع في أفغانستان".

وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح خليل زاده بأن الجانب الأمريكي وطالبان يحققان "تقدما ممتازا"، غير أنه منذ ذلك الحين، نفذت طالبان عدة هجمات في أفغانستان، مما أثار تساؤلات بشأن مستقبل المحادثات.

ويحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان، حيث يتواجد الجيش الأمريكي في البلاد منذ عام 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.