"هواوي" تعارض قرارًا أمريكيًا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات"

بكين- (أ ش أ):

عارضت شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا قرار الولايات المتحدة بإدراج 46 شركة أخرى تابعة لها على "قائمة الكيانات".

وذكرت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه "من الواضح أن القرار المتخذ في هذا التوقيت له دوافع سياسية، وليس له أية علاقة بالأمن القومي"، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المبادئ الأساسية لمنافسة السوق الحرة، وأية محاولات لقمع أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة التكنولوجية".

وحول إعلان وزارة التجارة الأمريكية تمديد الترخيص العام المؤقت الممنوح للشركة لتخفيف القيود المفروضة على الصفقات التجارية معها لمدة 90 يوما مرة أخرى، قالت (هواوي) إن "تمديد الترخيص لا يغير حقيقة أن هواوي عوملت بطريقة غير عادلة"، داعية الحكومة الأمريكية إلى وضع حد لهذه "المعاملة الظالمة" ورفع هواوي من القائمة.

ولفتت (هواوي) إلى أن "قرار الولايات المتحدة لن يكون له تأثير كبير على أعمال هواوي ، وسنواصل التركيز على تطوير أفضل المنتجات الممكنة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية 46 شركة أخرى تابعة لهواوي إلى قائمة (الكيانات الخاصة).