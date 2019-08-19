إيران: مستعدون للخطوة الثالثة في تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، استعداد طهران لتطبيق الخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي التي لا تزال قيد الدراسة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، إن المفاوضات مع أوروبا بشأن الاتفاق النووي لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية إجراء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة قصيرة إلى باريس خلال جولته الأوروبية التي استهلها بفنلندا، كما سيزور اليابان الأسبوع المقبل.

وشدد الموسوي على أن إيران لا ترغب بالتصعيد في المنطقة، وهي ترحب بالحوار والتحركات الدبلوماسية لحل المشاكل في منطقة الخليج.

وفي مايو الماضي، تجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوجرام في المرحلة الأولى من تخفيض التزامتها بالاتفاق النووي.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في طهران عن مرحلة ثانية من تخفيض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، بسبب حقيقة أن الدول الأعضاء في الاتفاق لم تستطع تلبية مطالب طهران في غضون 60 يومًا.

ووُقِع الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل المشتركة" في 14 يوليو 2015 بفيينا، بين الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران.

وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى لمدة ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018 انسحابًا أحاديًا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.