وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة تصل إلى الأردن

عمان- (د ب أ):

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيجريت كرامب-كارنباور، الاثنين، إلى الأردن في أول زيارة خارجية رسمية لها منذ توليها مهام منصبها.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الذي تعتبر بلاده مرساة استقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات.

وتدعم كرامب-كارنباور خلال زيارتها تمديد مهمة القوات الألمانية هناك.

وتدعم قوات ألمانية من الأردن مكافحة تنظيم داعش في سوريا والعراق، وتشارك في العراق في مهام تدريب الجيش وقوات الأمن.

وكانت كرامب-كارنباور، التي تتزعم الحزب المسيحي الديمقراطي خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل، أكدت من قبل أن مشاركة الجيش الألماني في مهمة مكافحة داعش لا تزال يُنظر إليها على أنها "مهمة للغاية".