الجيش العراقي يدمر سيارة مفخخة غربي محافظة الأنبار

بغداد - أ ش أ

قصف طيران الجيش العراقي، اليوم الأحد، سيارة مفخخة غربي محافظة الأنبار؛ ما أسفر عن تفجيرها وقتل من فيها.

وقال القيادي في محافظة الأنبار قطري العبيدي -في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن قوة أمنية من قيادة قوات الجزيرة مدعومة بالحشد الشعبي استطلعت جويا منطقة وادي حوران بقضاء هيت غربي الأنبار؛ ما مكنها من تفجير سيارة مفخخة وقتل من فيها.

وأضاف العبيدي أن القوات شددت من إجراءاتها الأمنية في المحافظة للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني، مبينا أن طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية على المناطق الصحراوية لإحباط أي محاولة تعرض للمركبات العسكرية.

وتابع أن قصف أماكن تواجد إرهابيي داعش جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافها بصورة مباشرة.