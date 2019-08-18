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    مقتل 10 مدنيين على الأقل إثر انفجار قنبلة بشمال أفغانستان

    08:11 ص الأحد 18 أغسطس 2019
    مقتل 10 مدنيين على الأقل إثر انفجار قنبلة بشمال أفغانستان

    انفجار _أرشيفية

    كابول- (د ب ا):

    قال مسؤول، اليوم الأحد، إن نحو 10 إلى 12 مدنيا قتلوا إثر اصطدام مركبة بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بإقليم بلخ بشمال أفغانستان صباح اليوم.

    وقال المتحدث باسم الشرطة عديل شاه عديل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الحادث وقع في منطقة دولت أباد بالقرب من الحدود مع تركمنستان نحو الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) أثناء سير السيارة من المنطقة إلى مدينة مزار شريف، عاصمة الإقليم.​

    حادث انفجار أفغانستان حادث اصطدام مركبة
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