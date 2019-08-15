مقتل شخصين جراء تحطم طائرة تدريب شرق طهران

طهران- (د ب أ):

صرح مسؤول إيراني بأن شخصين لقيا حتفهما صباح اليوم الخميس من جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة شرق طهران.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة القول إن الطائرة سقطت في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران.

وأوضح جعفر زادة أن القتيلين هما المدرب والمتدرب.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني إلى مكان الحادث لدراسة أسبابه، دون توافر أي مؤشرات على هذه الأسباب على الفور.