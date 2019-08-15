  • عاجل:"الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    مقتل شخصين جراء تحطم طائرة تدريب شرق طهران

    11:31 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    مقتل شخصين جراء تحطم طائرة تدريب شرق طهران

    تحطم طائرة عسكرية

    طهران- (د ب أ):

    صرح مسؤول إيراني بأن شخصين لقيا حتفهما صباح اليوم الخميس من جراء تحطم طائرة تدريب خفيفة شرق طهران.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زادة القول إن الطائرة سقطت في منطقة ايوانكي بمحافظة سمنان شرق طهران.

    وأوضح جعفر زادة أن القتيلين هما المدرب والمتدرب.

    وأضاف أنه تم على الفور توجيه فريق من قبل منظمة الطيران المدني إلى مكان الحادث لدراسة أسبابه، دون توافر أي مؤشرات على هذه الأسباب على الفور.

    تحطم طائرة طهران إيران

    الخبر التالى:

    اكتشاف مستوطنة يرجع تاريخها إلى 9000 عام شرقي الصين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان