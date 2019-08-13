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    رئيس الحكومة العراقية يوجه بالتحقيق في انفجارات "مخزن الأسلحة"

    04:38 م الثلاثاء 13 أغسطس 2019
    رئيس الحكومة العراقية يوجه بالتحقيق في انفجارات "مخزن الأسلحة"

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي

    بغداد- (د ب أ):

    دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إلى استكمال التحقيق بشأن حادث الانفجارات التي وقعت أمس في مخزن للأسلحة والعتاد في معسكر الصقر وتأمين المعسكرات ومخازن العتاد ومواقعها.

    وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن عبد المهدي تفقد موقع الانفجار في معسكر الصقر برفقة وزير الداخلية وقياديين في الحشد الشعبي ووجه باستكمال التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

    وذكر البيان أن رئيس الوزراء "أصدر توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لكافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة من حيث إجراءات السلامة ومواقعها لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة".

    وأشاد "بدور الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والدفاع المدني لتفانيهم وعملهم الذي نجح مع فجر يوم الثلاثاء بإخماد الحرائق ومنع انتشار النيران وانطلاق المقذوفات والسيطرة على الوضع بشكل تام".

    وكانت انفجارات عنيفة قد هزت مخزنا للأسلحة والعتاد في معسكر مشترك للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مساء أمس في معسكر الصقر بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد، ما أوقع قتيلا و28 جريحا. وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

    عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الحكومة العراقية انفجارات مخزن الأسلحة

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