الإعلام الأمني العراقي: مقتل ارهابيين احدهما يرتدي حزامًا ناسفًا في صلاح الدين

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الإثنين عن مقتل إرهابيين أحدهما يرتدي حزاما ناسفا في صلاح الدين.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني القول إن "إرهابيين اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابي أحدهم يرتدي حزاما ناسفا كانا يستقلان عجلة نوع بيك أب في جزيرة صلاح الدين قتلا بضربة جوية لطيران التحالف الدولي".

وأضاف الإعلام الأمني أن "الضربة جاءت وفقا لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات صلاح الدين".