مقتل 10 عناصر من "داعش" واعتقال 6 آخرين في ديالى والأنبار بالعراق

بغداد - (أ ش أ):

أفاد مصدر أمني عراقي في جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بمقتل 10 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال ستة آخرين في محافظتي ديالى والأنبار.

وقال المصدر في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي، على عدة مناطق في العراق"، مشيرا إلي أن "القوات الأمنية تمكنت من قتل 8 عناصر من داعش في منطقة الرطبة ب‍الأنبار، وعنصرين في بحيرة حمرين ب‍ديالى".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية أخرى اعتقلت 5 عناصر إرهابية وقيادي بارز في داعش، بمنطقتي الكرمة والدولاب في الأنبار"، مؤكدا أن "القيادة الأمنية ستستمر بمداهمة أوكار التنظيم الإرهابي".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.