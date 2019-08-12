توقعات بهطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

القاهرة- (مصراوي):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها، عن حالة الطقس لليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة وتشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير بحسب وكالة الأنباء السعودية "واسط، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسطة الموج.​