القنصل الألماني في الكويت :التوترات الإيرانية الأمريكية في المنطقة لم تؤثر على طلبات التأشيرة

الكويت - (د ب أ):

أكدت القنصل العام في السفارة الألمانية لدى الكويت ماريسا كولنبيرج أن الأوضاع في الخليج بسبب التوترات الايرانية الامريكية لم تؤثر حتى الآن على طلبات التأشيرة ، مشيرة إلى عدم وجود ممنوعين من السفر إلى ألمانيا.

وقالت كولنبيرج ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين :"تم إصدار 20000 تأشيرة في النصف الأول من عام 2019 ، ووصلنا في الوقت الحالي إلى إصدار ما بين 450 إلى 500 طلب تأشيرة يوميا ، وهو ضعف العدد المعتاد في فصل الشتاء".

وشددت على عدم وجود ممنوعين من السفر إلى ألمانيا بما فيهم السوريين واليمني والليبي والبدون، حيث يمكن أن يحصل أي شخص على تأشيرة سفر لألمانيا و يتم تقدير كل حالة بشكل مستقل.

وأشارت إلى أن هذا العدد الكبير لطالبي التأشيرات خلال عطلة الصيف يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين رغم رفع عددهم في هذه الفترة ، الأمر الذي يجعل وقت الانتظار طويل.

وحول عدد الألمان المقيمين بالكويت قالت كولنبيرج إن السفارة الألمانية تقدر عددهم بحوالي 500 مواطن مقيم في الكويت، و هو رقم تقديري فقط حيث أن المواطن الألماني غير ملزم بتسجيل نفسه في البلد التي يقيم بها.

ودعت الراغبين بالسفر لألمانيا إلى تقديم طلب التأشيرة بوقت مبكر، حيث يحق لهم تقديم الطلب قبل 90 يوم من موعد الرحلة.