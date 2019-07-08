إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة تسللت من غزة

غزة - (د ب أ):

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أسقطت اليوم الاثنين طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش، في بيان مقتضب اليوم، أن قوة عسكرية تابعة له رصدت طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة، وتم إسقاطها ونقلها للفحص دون المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الفصائل الفلسطينية.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت عام 2014 عن تطوير طائرات مسيرة للاستطلاع والهجوم وتسييرها باتجاه إسرائيل لأول مرة.