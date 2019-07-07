اليونانيون يصوتون في انتخابات عامة قد تطيح برئيس الوزراء تسيبراس

أثينا - (د ب أ):

بدأ اليونانيون اليوم الأحد التصويت في أول انتخابات عامة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين قد يطيحون برئيس الوزراء اليساري أليكسس تسيبراس وحزبه "سيريزا".

وقال تسيبراس عقب الإدلاء بصوته:"اليوم نعلن قرارنا بشأن حياتنا في الأعوام الأربع القادمة".

ومن المتوقع أن يفوز حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، بنسبة 36% تقريبا من الأصوات، مقابل 27% لحزب سيريزا.

وسوف يعكس هذا النتائج التي ظهرت خلال الأشهر الأخيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي والانتخابات المحلية.

وأجبرت الهزائم في تلك الانتخابات تسيبراس على تقديم موعد الانتخابات البرلمانية بنحو ثلاثة أشهر.

وقال ميتسوتاكيس خلال الإدلاء بصوته: "اليوم يمسك اليونانيون بمستقبلهم في أيديهم. غدا يأتي يوم أفضل لبلادنا".

ويسعى تسيبراس للحصول على ولاية ثالثة، على الرغم من أن الفترة الأولى استمرت لبضعة أشهر فقط، بداية من انتخابات يناير 2015 وحتى الانتخابات المبكرة التي تمت الدعوة إليها في وقت لاحق من ذلك العام في سبتمبر في خضم الأزمة المالية اليونانية.

وانتهى برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان في أغسطس الماضي، وعادت البلاد منذ ذلك الحين إلى الأسواق للتمويل، لكن تطبيق سياسات التقشف على مدى سنوات بناء على مطالب الدائنين، أغضبت الشعب، الذي يبدو أنه مستعد لانتخاب زعيم جديد.

وربما يكون الاتفاق الدبلوماسي مع مقدونيا الشمالية، بشأن إعادة تسمية الجمهورية اليوغسلافية السابقة التي كانت تُسمى سابقًا بمقدونيا، قد ساهم بشكل أكبر في انخفاض شعبية تسيبراس، حتى لو حصل على ترشيح مشترك لجائزة نوبل للسلام.

ويحق لنحو 10 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء التصويت في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع ظهور نتائج استطلاعات الخروج بعد ذلك بقليل، أما النتائج الأولية الجديرة بالثقة المبنية على فرز جزئي للأصوات فمن المتوقع أن تعلن بعد انتهاء التصويت بنحو ساعتين.