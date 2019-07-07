"طريق مكة".. 410 حُجاج إندونيسيين يُغادرون إلى السعودية لأداء الفريضة

القاهرة- (مصراوي):

انطلقت مبادرة "طريق مكة" السعودية في مطار سوكارنو هاتا الدولي بإندونيسيا، الأحد، بحضور نائب رئيس الوزراء الإندونيسي يوسف كلا، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي، ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، وعدد من المسؤولين الإندونيسيين.

وعقب التدشين انطلقت أول رحلة جوية لطلائع الحجاج الإندونيسيين من مطار سوكارنو هاتا الدولي، بعد إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات مخصصة في المطار خلال وقت قياسي وعلى متنها 410 حُجّاج، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

واطلع نائب رئيس الوزراء في إندونيسيا والحضور على الخدمات التي يقدمها الفريق السعودي، من أجل تسهيل إجراءات رحلة الحجاج الإندونيسيين عبر خدمات تقنية متقدمة، في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن.

وقال السفير عصام الثقفي، إن تطبيق خدمة مبادرة طريق مكة في إندونيسيا للعام الثاني على التوالي يؤكّد نجاح التعاون بين سلطات البلدين من أجل إتمام العمل بها في إندونيسيا من أجل خدمة الحجاج وتيسير نقلهم من مطار سوكارنو هاتا إلى المملكة.

وأوضح اللواء خالد الجعيد، أن الفريق التنفيذي المكلّف بالمبادرة أنهى إجراءات حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا المتجهين إلى المملكة على متن الخطوط السعودية، ليتم استقبالهم في المملكة أفضل استقبال إلى أن يصلوا إلى مقر إقامتهم في الأراضي المقدّسة.

وتشمل إجراءات مبادرة طريق مكة إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة، إضافة إلى الدعم من كل الجهات ذات العلاقة المشاركة في المبادرة، الأمر الذي يتيح للحجاج تسهيل دخولهم إلى المملكة.