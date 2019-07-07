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    مقتل 8 من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان قرب مكتب أمني

    08:24 ص الأحد 07 يوليو 2019
    مقتل 8 من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان قرب مكتب أمني

    القوات الأفغانية

    كابول- أ ش أ:

    أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 8 أفراد من قوات الأمن وإصابة عشرات المدنيين في هجوم تبنته حركة طالبان بسيارة مفخخة قرب مكتب لمديرية الأمن الوطني بمدينة (غازني) بوسط البلاد.

    ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية عن مسئولين بالحكومة الأفغانية قولهم إن أكثر من 72 آخرين أصيبوا جراء الهجوم، بينهم الكثير من طلاب مدرسة قريبة.

    وكان شهود عيان قد قالوا في وقت سابق إن انتحاريا قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة مزدحمة بالمدينة.​

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    القوات الأفغانية حركة طالبان هجوم مسلح مكتب الأمن الوطني

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