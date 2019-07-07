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    كوريا الجنوبية تتخذ تدابير أمنية شاملة لتأمين الحدود البحرية

    08:27 ص الأحد 07 يوليه 2019
    كوريا الجنوبية تتخذ تدابير أمنية شاملة لتأمين الحدود البحرية

    أرشيفية

    سول- أ ش أ:

    قرر الجيش الكوري الجنوبي نشر سفينة بحرية إضافية، وزيادة عدد الطلعات الجوية للطائرات العادية والمسيرة، وتثبيت المزيد من الرادارات داخل وخارج البحر لتعزيز أمن الحدود البحرية مع كوريا الشمالية.

    ونقلت وكالة أنباء (يونهاب )الكورية الجنوبية عن تقرير لوزارة الدفاع اليوم الأحد أن الوزارة أبلغت الجمعية الوطنية بالإجراءات كجزء من الجهود الرامية إلى سد الثغرات في أمن الحدود عقب الكشف أن الجيش فشل في اكتشاف قارب كوري شمالي أبحر على طول الطريق إلى ميناء سامتشوك، على بعد حوالي 130 كم من الجهة الشرقية للحدود البحرية في يوم 15 يونيو الماضي.

    ويخطط الجيش لنشر سفينة بحرية كبيرة أخرى في المناطق المحيطة بالحدود البحرية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالية، وزيادة عدد رحلات الدوريات ليس فقط بواسطة الطائرات المروحية، ولكن أيضا عن طريق الطائرات المسيرة بدون طيار.

    ويعتزم الجيش أيضًا نشر المزيد من الرادارات وتحديث أجهزة المراقبة الحرارية وغيرها من معدات المراقبة الساحلية، وابتداءً من سبتمبر المقبل تعتزم البحرية نشر حوالي 10 رادارات "GPS200K" حتى عام 2025.

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    كوريا الجنوبية تأمين الحدود البحرية تدابير أمنية سفن بحرية

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