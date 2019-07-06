أنقرة: تحييد 5 عناصر من "العمال الكردستاني" جنوبي تركيا وشمالي العراق

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت تركيا اليوم السبت، تحييد ما وصفتهم بـ"خمسة إرهابيين" في عمليات جنوبي البلاد وشمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد الجيش عنصرين على الأقل من حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق.

وقالت الوزارة إن سلاح الجو التركي شن غارات على مواقع عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة الزاب، شمالي العراق.

وذكرت أن الغارات أدت إلى تحييد عنصريين اثنين على الأقل، فضلا عن تدمير مستودعات أسلحة ومخابئ وملاجئ عائدة للمنظمة الإرهابية.

من جهةاخرى، أعلنت وزارة الداخلية التركية في البيان عن تحييد 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني في عملية مدعومة بسلاح الجو في ريف جبال أمانوس بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وغالبًا ما تستخدم السلطات التركية كلمة "تحييد" في بياناتها لتشير إلى قتل أو إصابة أو أسر عناصر مسلحة.