عريقات: ممارسات إسرائيل تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف

رام الله - (د ب أ):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الأربعاء إن ممارسات إسرائيل "تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء".

واتهم عريقات في بيان عقب اجتماعه في رام الله مع وفد من أعضاء مجلس العموم البريطاني عن 4 أحزاب وأعضاء من مجلس اللوردات، إسرائيل بأنها "تدمر أسس وركائز عملية السلام".

وحمل عريقات إسرائيل والإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية "لأن الطريق الوحيد للسلام يعني إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".

وقدم عريقات "شرحا مفصلا وشاملا عما آلت إليه الأوضاع نتيجة تنكر إسرائيل لكل ما يترتب عليها من التزامات من الاتفاقات الموقعة، واستمرارها في سياساتها المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية بدعم من الإدارة الأمريكية".

وأبرز عريقات توسيع إسرائيل أنشطتها الاستيطانية الاستعمارية، وهدم المنازل والتطهير العرقي والإعدامات الميدانية، إضافة إلى الحصار والإغلاق والاستيلاء على الأراضي، وسياسة الاعتقالات بما يشمل الأطفال.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن أي مؤتمرات تتجاوز الشرعية الفلسطينية "مصيرها الفشل" وذلك تعليقا على تقارير بشأن مقترح أمريكي لعقد مؤتمر سلام في كامب ديفيد الأسابيع المقبلة.

واعتبرت الوزارة في بيان أن "التسريب الإسرائيلي بشأن عقد المؤتمر الأمريكي يهدف لضمان نجاح (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، وتثبيت مبدأ التطبيع العربي مع إسرائيل".

ورأت أن ذلك يستهدف "تكريس فكرة أن السلام يمكن عقده بغياب الفلسطينيين "حيث أن الرؤية الأمريكية لا ترى فيهم شريكاً وتكتفي بـ (تحسينات وهمية) في مستويات وظروف حياة الفلسطينيين".

وتحدثت تقارير إسرائيلية اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي عقد مؤتمر في كامب ديفيد بمشاركة العديد من الزعماء العرب لطرح الخطوط العريضة لخطته للسلام المعروفة إعلاميا "صفقة القرن".