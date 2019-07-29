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    روسيا تبدأ إجراءات قانونية ضد مشاركين في مظاهرة بدون ترخيص

    06:17 م الإثنين 29 يوليه 2019
    روسيا تبدأ إجراءات قانونية ضد مشاركين في مظاهرة بدون ترخيص

    السلطات الروسية

    موسكو - (د ب أ)

    بدأت السلطات الروسية إجراءات قانونية اليوم الاثنين ضد المتظاهرين الذين شاركوا في مسيرة احتجاجية غير مرخصة في عطلة نهاية الأسبوع في وسط موسكو.

    وقررت السلطات احتجاز السياسي المعارض البارز ايليا ياشين، الذي اعتقل خلال المظاهرات، لمدة 10 أيام. وكان ياشين أحد السياسيين المعارضين الذين تم منعهم بشكل مثير للجدل من خوض انتخابات مجلس المدينة، مما أثار الاحتجاجات.

    وقال ياشين في بيان "سبب هذا الاضطهاد هو نشاطي السياسي.. أنا ناقد مستمر للرئيس (فلاديمير) بوتين والعمدة (سيرجي) سوبيانين وحزب روسيا الموحدة (الحاكم).. أنا شخص ترغب السلطات في إغلاق فمي".

    وكانت أول قضية جنائية ضد أحد المتظاهرين المعتقلين تعتمد على زعم أن المتظاهر ألقى صندوق قمامة على رجال الشرطة، حسبما قالت وسائل الإعلام الرسمية. وتصل عقوبة جريمة مهاجمة عناصر الشرطة إلى السجن لمدة خمسة أعوام.

    السلطات الروسية وسكو وتين

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