قوات "الوفاق الليبية" تستعيد السيطرة على معسكر النقلية جنوب طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

قال آمر محور صلاح الدين التابع لقوات حكومة الوفاق الوطني الليبية "محمد الضراط" لقناة ليبيا الأحرار: " إن قوات الوفاق بسطت سيطرتها على كامل معسكر النقلية".

وأظهر مقطع مصور متداول على مواقع التواصل قوات الوفاق أمام المعسكر الواقع بطريق المطار جنوب طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن قوات الوفاق عززت من مواقعها في محاور الدفاع على العاصمة طرابلس، مضيفة أنها نجحت في التعامل مع مجموعة تابعة للجيش الوطني الليبي في محيط معسكر النقلية ودمّرت 5 آليات مسلحة.

وكانت قوة تابعة للجيش الوطني الليبي، دخلت اليوم لمعسكر النقلية ضمن الحرب التي تخوضها منذ الرابع من أبريل الماضي من أجل السيطرة على العاصمة الليبية.