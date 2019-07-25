وزيرة الدفاع الألمانية: مهمة مكافحة داعش لا تزال "ضرورية تماما"

جيلتوف (ألمانيا)- (د ب أ):

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور أن مهمة الجيش الألماني في سورية والعراق لمكافحة تنظيم الدولة (داعش) لا تزال " ضرورية تماما".

وخلال زيارة لقيادة عمليات الجيش الألماني، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس إنه يتعين أن يستند القرار المزمع للبرلمان في الخريف بتمديد هذه المهمة، بالدرجة الأولى إلى درجة النجاح الفعلية التي أمكن تحقيقها في صد التنظيم الإرهابي في سورية والعراق.

ويشارك الجيش الألماني بطائرات استطلاع طراز "تورنيدو" وطائرة تزويد بالوقود في التحالف الدولي ضد داعش في البلدين، كما يتمركز مدربون عسكريون ألمان في العراق.

وينتهي التفويض البرلماني الممنوح للجيش لهذه المهمة في 31 أكتوبر المقبل، ويتعين على البرلمان أن يحدد ما إذا كان يرغب في تمديد أجل المهمة.

كان رولف موتسنيش، الرئيس المؤقت لكتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلن أمام البرلمان رفضه لتمديد المهمة، بينما قال وزير الخارجية هايكو ماس (وهو أيضا من الحزب الاشتراكي) خلال زيارته للعراق في يونيو الماضي:" على أية حال، التفويض في الوقت الحالي ضروري للغاية لمنع داعش من إقامة بنية له تحت الأرض وبالتالي يتحول إلى امتلاك القدرة على مواصلة التحرك".



وشددت كرامب-كارنباور على أنها توافق ماس في تقديراته وقالت إن النقاش في البرلمان حول التمديد " لن يكون نقاشا سهلا".

وتعتزم كرامب-كارنباور القيام بأول زيارة لقوات بلادها في الخارج في العراق والأردن في أغسطس المقبل، حيث يبلغ إجمالي عدد الجنود الألمان المتمركزين في هاتين الدولتين نحو 440 جنديا.

كان داعش سيطر على أجزاء واسعة من سوريا والعراق على مدار فترة طويلة، وذلك قبل أن يتم إعلان تحرير آخر معقل للتنظيم في مدينة الباغوز السورية في مارس الماضي.

ويتألف التحالف الدولي من نحو 60 دولة وتشير تقديرات التحالف إلى أنه لا يزال هناك عدة آلاف من مقاتلي التنظيم موجودين في المنطقة وبإمكانهم أن يواصلوا أعمالهم الإرهابية انطلاقا من تحت الأرض.