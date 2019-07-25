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    دبلوماسي بيلاروسي لا يزال في العناية المركزة بعد إطلاق الرصاص عليه في تركيا أمس

    02:09 م الخميس 25 يوليه 2019
    دبلوماسي بيلاروسي لا يزال في العناية المركزة بعد إطلاق الرصاص عليه في تركيا أمس

    اطلاق نار صورة تعبيرية

    إسطنبول- (د ب أ):

    ذكرت وسائل الإعلام البيلاروسية أن دبلوماسيا بيلاروسيا مازال يرقد في العناية المركزة في أنقرة اليوم الخميس بعدما تعرض لعدة طلقات نارية أمس .

    وذكرت وكالة أنباء بيلاروس (بيلتا) أن الدبلوماسي، ويدعى أليكسندر بوجانشيف ، يرأس الشؤون الإدارية في سفارة بيلاروس.

    ويعتقد أن بوجانشيف تعرض لطلق ناري من أحد الجيران وهو ضابط عسكري متقاعد انتحر بعد الواقعة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التركية الرسمية. ومن غير الواضح ما إذا كان المعتدي مواطنا تركيا.

    وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وصف الحادث بأنه "جريمة عادية" وليست ذات دافع سياسي.

    وفي عام 2016، تعرض السفير الروسي لدى تركيا، أندري كارلوف، لطلق ناري فلقي حتفه في أنقرة على يد شرطي تركي خارج الخدمة احتجاجا على تورط روسيا في الحرب الأهلية في سورية المجاورة. وتعتبر روسيا أقرب حليف لبيلاروس.

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