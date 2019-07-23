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    طالبان تسيطر على منطقة بشمال شرق أفغانستان

    11:04 ص الثلاثاء 23 يوليه 2019
    طالبان تسيطر على منطقة بشمال شرق أفغانستان

    طالبان تسيطر على منطقة بشمال شرق أفغانستان

    كابول- (د ب ا):

    قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن مسلحي حركة طالبان سيطروا على منطقة بإقليم بدخشان بشمال شرق أفغانستان.

    وقال جويد جويد العضو بمجلس الإقليم إن وسط منطقة كوران وام ونجان سقط في أيدي طالبان، بعد سبعة أيام من الاشتباكات بين المسلحين والقوات الأفغانية.

    وقال عبد الله ناجي نازاري، العضو الأخر بمجلس الإقليم إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل فرد على الأقل من أفراد القوات الأفغانية، في حين أصيب ما لا يقل عن ستة آخرين.

    وأفاد عضو آخر بالإقليم يدعى محبوب رحمان تالات بأن مسلحي طالبان كثفوا من تواجدهم في بعض أجزاء المنطقة منذ أبريل الماضي.

    وقال مسؤولون إنه تم إغلاق الطرق من منطقة جورم، بالإضافة إلى الطرق من عاصمة الإقليم فايز آباد، المؤدية لمنطقة كوران وام ونجان.

    وأضاف نازاري أنه لم يتم إرسال تعزيزات لاستعادة المنطقة بعد.

    حركة طالبان أفغانستان

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