رئيس وزراء باكستان يلتقى بالرئيس الأمريكي في واشنطن اليوم

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يلتقى رئيس وزراء باكستان عمران خان اليوم الاثنين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في ظل آمال في إسلام آباد لإعادة ضبط العلاقات بين الدولتين، ولكن يبدو أن الجانب الأمريكي يتخذ توجها أكثر صرامة ضد باكستان.

ومن القضايا التي تشملها أجندة المباحثات عملية السلام في أفغانستان، حيث يسعى ترامب لخفض التواجد العسكري لبلاده هناك.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان تجريان مباحثات مكثفة في قطر. ويقول مسؤولون امريكيون إنهم يريدان أن تستخدم باكستان نفوذها في أفغانستان للمساعدة في دفع عملية السلام هناك.

كان ترامب قد أوقف تقديم حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون دولار لباكستان العام الماضي، وأرجع ذلك لإخفاق إسلام آباد في مواجهة التطرف على حدودها. وحذر المسؤولون الأمريكيون من أنه لن يكون هناك استئناف لتدفقات نقدية لباكستان حتى تظهر تغيرا حقيقيا في سياستها.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن هناك قلقا بشأن وجود علاقات بين الاستخبارات والجيش الباكستاني والجماعات المتطرفة.

ويشار إلى إحدى نقاط الخلاف الأخرى بين واشنطن وإسلام آباد تتمثل في استمرار احتجاز شاكيل افريدي، وهو طبيب ساعد الولايات المتحدة في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، العقل المدبر وراء هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن وقتله.

ووصف المسؤول افريدي " بالبطل" وأوضح أن معاملته محل متابعة دقيقة.

وسوف تسعى باكستان، التي تمر بأزمة اقتصادية، للحصول على أي مساعدات من أمريكا لتعزيز اقتصادها، أو على الأقل ضمان عدم اتخاذ واشنطن أي خطوات إضافية من شأنها الإضرار بإسلام آباد.