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الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية

06:28 ص الإثنين 22 يوليه 2019
الإمارات والصين توقعان اتفاقيات تعاون استراتيجية

ولي عهد أبو ظبي والرئيس الصيني

القاهرة- (مصراوي):

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والصين، اليوم الاثنين، مجموعة من اتفاقات التفاهم والتعاون المشترك في مختلف المجالات بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين.

وشهد توقيع الاتفاقيات في قصر الشعب في العاصمة الصينية بكين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والرئيس الصيني شي جين بينج.

ووقعت الدولتان اتفاقية تعاون في المجال العسكري، بهدف تطوير التعاون ووضع إطار العلاقات بين الطرفين في المجال العسكري.

كما تم توقيع اتفاقيات أخرى في مجالات المؤسسات التعليمية والتحاور الاستراتيجي والتدريب وتبادل خبرات.

وجاء توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال زيارة دولة بدأها الشيخ محمد بن زايد إلى الصين يوم الأحد بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الدولتين.

الإمارات الصين محمد بن زايد شي جين بينج

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