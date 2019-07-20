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    ترامب يخبر السويد أنه سيدفع كفالة مغني الراب المسجون "إساب"

    07:53 م السبت 20 يوليه 2019
    ترامب يخبر السويد أنه سيدفع كفالة مغني الراب المسجون "إساب"

    إساب روكي

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن بأن مغني الراب الأمريكي المحتجز إساب روكي "سيلقى معاملة عادلة" بعد أن وعد بدفع كفالة مغني الهيب هوب شخصيا.

    وجاءت المكالمة الهاتفية بين ترامب ولوفن بعدما ضغط المغني كانيه ويست على ترامب للمساعدة في تأمين إطلاق سراح إساب أمس الجمعة، بعد أن قضى قاض سويدي بأنه سيظل محتجزا حتى 25 يوليو على الأقل، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

    وقال ترامب، الذي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في ناديه للجولف في بيدمينستر بولاية نيو جيرسي، إنه ولوفن خططا للتحدث حول القضية مرة أخرى خلال الـ 48 ساعة القادمة.

    وكتب ترامب عبر موقع تويتر: "تحدثت في مكالمة جيدة للغاية للتو مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن الذي أكد لي أن المواطن الأمريكي إساب سيتم التعامل معه بشكل عادل. وبالمثل، أكدت له أن إساب لا يُخشى فراره وعرضت عليه أن أدفع شخصيا كفالته، أو بديلا لها".

    وجاء احتجاز مغني الراب على خلفية واقعة حدثت في 30 يونيو وسط العاصمة السويدية ستوكهولم. وتُظهر مقاطع الفيديو التي نشرها أساب على إنستجرام وموقع "تي إم زي" الترفيهي شابين يتبعانه هو وفريقه، وتحدث مناوشة في أحد الشوارع، ثم تعلو أصوات المغني وأفراد فريقه وهم يحثون الرجلين على الذهاب.

    ويظهر أحد الشابين وهو يضرب فردا من فريق أساب بسماعات الرأس. وأظهرت صور أخرى كيف تم طرح أحد الشابين أرضا وضربه.

    إساب روكي السويد دونالد ترامب

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