الولايات المتحدة تعلن عن عقد محادثات أفغانية أفغانية في قطر

كابول - (د ب أ):

أعلنت الولايات المتحدة الليلة الماضية أن محادثات طال انتظارها بين سياسيين أفغان وممثلين عن حركة طالبان ستُعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي السابع والثامن من يوليو الجاري.

وكتب المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد، على موقع تويتر، إن قطر وألمانيا هما من ستستضيفان المؤتمر.

وأشار خليل زاد إلى أن الحوار "عنصر أساسي ضمن إطار من أربعة أجزاء للسلام، وخطوة مهمة في دفع عملية السلام الأفغانية".

ويتواجد خليل زاد في قطر حيث يترأس الجانب الأمريكي في محادثات تجرى مع طالبان وتهدف إلى التوصل لحل سلمي للصراع في أفغانستان.

ويعقد ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان لقاءات منذ منتصف العام الماضي أملا في التوصل لحل سياسي للصراع المستمر في أفغانستان منذ 18 عاما. وكانت آخر جولة من المحادثات قد جرت مطلع مايو الماضي.

ويرفض مسلحو طالبان عقد لقاءات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، التي يصفها المسلحون بأنها "حكومة دمية". وتجدر الإشارة إلى أن المحادثات الأفغانية الأفغانية التي ستجرى الأسبوع القادم ستضم سياسيين غير مشاركين في الحكومة.

وكان متحدث باسم طالبان قال أمس إن الحركة يمكن أن تتحدث مع الحكومة فور إعلان جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية، وحتى ذلك الحين فإنها لن تجري أي محادثات مع "إدارة كابول".

وكان تم إلغاء جولة محادثات أفغانية أفغانية جرى التخطيط لعقدها أواخر أبريل بعد فشل الجانبين في التوصل لاتفاق حول المشاركين فيها.

ولم يتضح بعد من الذين سيشاركون في المحادثات التي ستبدأ الأحد القادم.