أبرز التصريحات في 24 ساعة.. تركيا خطر على الأمن الوطني والعربي

القاهرة - مصراوي:

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والأمن القومي العربي، وكشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران، وأعلن وزير الخارجية البريطانية جيريمي هنت، أن بلاده ستترك الاتفاق النووي مع إيران إذا ما انتهكته طهران.