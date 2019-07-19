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    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات تتعامل مع إيران

    01:00 ص الجمعة 19 يوليو 2019
    حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات تتعامل مع إيران

    القاهرة – مصراوي:
    شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعد الانتشار النووي.

    واشنطن طهران فرض عقوبات الشرطة السودانية إيران ناقلة نفط

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