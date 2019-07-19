حول العالم في 24 ساعة: واشنطن تفرض عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات تتعامل مع إيران
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعد الانتشار النووي.
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