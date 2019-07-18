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    رئيس جامعة هارفارد الأمريكية يحذر من سياسات ترامب المشددة ضد المهاجرين

    12:15 ص الخميس 18 يوليو 2019
    رئيس جامعة هارفارد الأمريكية يحذر من سياسات ترامب المشددة ضد المهاجرين

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب ا)

    بعث لاري باكاو ، رئيس جامعة هارفارد الأمريكية، رسالة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو حول تأثير سياسات الهجرة التى اتخذها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة ، محذرا الحكومة من المضى بقوة في الإجراءات المناهضة للهجرة.

    ووفقا للرسالة، التي نقلت وكالة بلومبرج مقتطفات منها اليوم الأربعاء، تحدث باكاو عن تأخير إصدار التأشيرات والإجراءات الروتينية المبالغ فيها وإجراءات القمع الأمنية التى تجعل من الصعب التكهن بنسبة حضور الطلبة بجامعة هارفارد.

    وحث باكاو في رسالته أيضا على ضبط النفس إزاء السياسات التي تستهدف المهاجرين المكسيكيين، خاصة الأطفال الذين لايحملون وثائق، وما يعرفون بوصف"الحالمين".

    كان باكاو ، الذى شغل منصبه منذ عام واحد تقريبا، قد توجه إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري للقاء عدد من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة جامعة هارفارد المهاجرين لاري باكاو مايك بومبيو
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