تسجيل مصور يظهر أن شابة أمريكية قتلها شرطي كانت تصوب مسدسا مزيفاً عليه

كاليفورنيا- (أ ف ب):

أظهر تسجيل مصور نشر، أمس الجمعة، أن شابة عمرها 17 عاما قتلت برصاص شرطي في كاليفورنيا الأسبوع الماضي، كانت على ما يبدو تصوب مسدسا مزيفا على الشرطي عندما أرداها.

والفيديو الذي نشرته شرطة فالرتون عقب تساؤلات من أسرة الشابة، يظهر هانا وليامز تسقط أرضا وتطلب مساعدتها بعد إطلاق النار عليها في 5 يوليو.

ويمكن مشاهدة المسدس المزيف على الأرض بجانبها في التسجيل.

ونشرت الشرطة أيضا الجمعة تسجيلا صوتيا لاتصال أجراه الوالد بنسون وليامز، بالطوارئ بعد 90 دقيقة على إطلاق النار عليها، للإبلاغ بأن ابنته مفقودة.

ويقول الوالد للمجيب على الهاتف باكيا إنه يخشى أن تلحق ابنته الأذى بنفسها وبأنها تتناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

وقالت الشرطة إن المواجهة الدامية حصلت بعد أن رصد الشرطي الذي أطلق النار، الشابة وهي تقود السيارة بسرعة كبيرة على طريق سريع عندما كان في طريقه مع كلبه المدرّب إلى البيطري.

وطارد سيارتها وحاول إيقافها، لكنها توقفت فجأة واستدارت بعكس السير وتابعت طريقها وصولا إلى إشارة تمنع المرور.

ويظهر التسجيل المصور الشرطي وهو يخرج من سيارته ويسير حول سيارة الفان التي كانت تقودها وليامز. ولدى اقترابه من ناحية السائق خرجت لتواجهه وليامز التي يمكن مشاهدتها وهي تمد ذراعيها "بوضعية إطلاق النار".

ثم يسمع إطلاق النار وتُشاهد وليامز تسقط أرضا طالبة المساعدة.

وطالبت عائلة الشابة بمعرفة ظروف اطلاق النار ودعت سلطات الولاية للقيام بتحقيق مستقل.