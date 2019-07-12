جبل طارق تعتقل فردين آخرين من طاقم ناقلة إيرانية محتجزة

لندن - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة في جبل طارق اليوم الجمعة فردين آخرين من طاقم ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" التي تم احتجازها قبالة ساحل المنطقة الخاضعة لسيطرة بريطانيا بزعم خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية.

واعتقلت شرطة جبل طارق الملكية اثنين معاونين بحريين اثنين من طاقم الناقلة بعدما أعلنت القبض على القبطان وكبير ضباط السفينة أمس الخميس.

وذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" المحلية أن كل الرجال الأربعة مواطنون هنود وجاري استجوابهم بحذر، مضيفة أنه لم يتم توجيه أي اتهام لأحد منهم حتى الآن.

وأصدر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، في وقت سابق من اليوم، تحذيرا جديدا لبريطانيا بشأن الناقلة المحتجزة.

وقال موسوي: "إذا سمحت بريطانيا لنفسها بالتأثر والانجرار إلى ألعاب خطرة تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية، ننصحها بألا تفعل هذا".

وقال رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، أمام البرلمان اليوم الجمعة إن حكومته قررت ضبط الناقلة "بشكل مستقل تماما، استنادا إلى خروقات لقانون (عقوبات الاتحاد الأوروبي) القائم وليس مستندا على الإطلاق إلى اعتبارات سياسية استثنائية".

ووجهت واشنطن الاتهام إلى طهران بكونها وراء سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد السفن التجارية بالقرب من مضيق هرمز.