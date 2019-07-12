​أمريكا تدين محاولة إيران "مضايقة" سفينة بريطانية قرب مضيق هرمز

واشنطن - (د ب أ):

أدانت الولايات المتحدة مساء الخميس محاولة إيران مضايقة سفينة بريطانية باقرب من مضيق هرمز يوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي: "تدين الولايات المتحدة محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضايقة السفينة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز".

وأضاف بومبيو في تغريدته "نثني على البحرية الملكية لضمانها حرية الملاحة وسنواصل العمل مع حلفائنا لضمان أن النظام الإيراني لا يعطل الأمن البحري والتجارة العالمية".

وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية قد قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني يوم الخميس: "حاولت ثلاث زوارق إيرانية في مخالفة للقانون الدولي إعاقة مرور سفينة تجارية، (بريتيش هيريتيدج)، عبر مضيق هرمز".

وأضاف: "اضطرت الفرقاطة التابعة للبحرية الملكية البريطانية "إتش إم إس مونتروز" إلى التموضع بين الزوارق الإيرانية وبريتيش هيريتيدج وتوجيه تحذيرات شفهية للزوارق الإيرانية، التي حولت مسارها بعد ذلك".

ونفت إيران يوم الخميس صحة تقارير تحدثت عن محاولتها احتجاز ناقلة نفط بريطانية يوم الأربعاء في الخليج العربي.