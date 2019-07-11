الحكومة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء محاولة سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بمضيق هرمز

لندن - (أ ش أ):

أعرب متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء محاولة ثلاث سفن إيرانية إيقاف ناقلة نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.

وطالب المتحدث - في بيان نقلت قناة (سكاي نيوز) مقتطفات منه - السلطات الإيرانية بتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرا إلى أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إعاقة مرور سفينة التراث البريطانية عبر مضيق هرمز، وذلك بما يتنافى مع القانون الدولي.

وأضاف المتحدث أن السفينة "إتش إم إس مونتروز" أصدرت تحذيرات للسفن الإيرانية التي ابتعدت بدورها عن المنطقة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية في خليج هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التي كانت متواجدة في المنطقة.