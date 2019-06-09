​​​الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس

طرابلس- أ ش أ:

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة إلى هدنة إنسانية عاجلة بطرابلس، مطالبا بزيادة الدعم المقدم للنازحين جراء المواجهات في ضواحي العاصمة الليبية.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية أجراها المبعوث الأممي لتفقد عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أن المبعوث الأممي زار مدرستين بهما نازحين جراء المواجهات المسلحة.

بدوره، قال المنذر الخرطوش مسئول مكتب الإعلام في اللواء 73 التابع للجيش الوطني الليبي إن قوات الجيش تمكنت من التقدم باتجاه جسر منطقة السواني في ضواحي العاصمة.

وأكد الخرطوش -في تصريح لقناة (الحرة)- أن قوات الجيش تمكنت من تأمين كامل محيط كوبري مطار طرابلس العالمي جنوب المدينة بعد هجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آليات ومعدات عسكرية كانت تستخدمها قوات حكومة الوفاق والميليشيات المسلحة التى تقاتل بجانبها.