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    الشرطة السودانية تؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

    11:41 م الخميس 06 يونيو 2019
    الشرطة السودانية تؤكد تعرض السجن المتواجد به البشير لمحاولة اقتحام

    الشرطة السودانية

    القاهرة – مصراوي:

    أكدت الشرطة السودانية، تعرض سجون بينها سجن كوبر، الذي يتواجد به الرئيس المعزول عمر البشير، لمحاولة اقتحام على يد مجهولين.

    وبحسب فضائية "العربية"، أكدت الشرطة السودانية أن محاولة اقتحام سجن كوبر، هدفت لإطلاق سراح قادة نظام عمر البشير السابق.

    وتابعت الشرطة أن أي اعتداء على مقار الأمن لن يجد إلا الحسم ضمن القانون.

    وكانت الشرطة السودانية نفت اليوم الخميس خبرا مفاده إفشال محاولة تهريب البشير ورموز النظام السابق من سجن كوبر.

    وقالت الشرطة، في تعميم صحفي بثته وكالة الأنباء السودانية " سونا" اليوم ، :"تأكد للشرطة أن هذا الخبر عارٍ من الصحة تماما وأنه لم ترصد أية محاولة كهذه".

    وأضافت أن "القوات المكلفة بحراسة وتأمين السجن تؤدي واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة"، مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نقل الأخبار للرأي العام.

    وكانت "العربية الحدث" الاخبارية السعودية نقلت أمس الاربعاء عن مصادر مطلعه تأكيدها إحباط القوى الأمنية في السودان محاولة لتحرير البشير ورموز نظامه من سجن كوبر.

    الشرطة السودانية اقتحام سجن عمر البشير

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